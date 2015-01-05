Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
2/3+2/5-1/15решите пожалуйста
2/3+2/5-1/15решите пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2/3+2/5-1/15=(приводим к общему знаменателю 15)=10/15+6/15-1/15=15/15=1 Ответ: 1
Похожие вопросы
Как делить в столбик десятичную дробь
Найдите угловой коэфициент касательной к графику функции y=f(x) в точку с абсциссой x0=f(x)=2/3 x * x(под корнем) ,где x0=3
Что из этого списка является примерами идиоадаптации? 1)белый цвет венчика растений,опыляемых ночными мотыльками. 2)отсутствие корней у повилики 3)...
Что такое тригонометрические функции числового аргумента
Найдите тангенс угла наклона касательной к графику функции y=4-x^2 в точке абсциссой x0=-1 пожалуйста, ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Главные герои и впечатления латышской сказки Как петух лису обманул
Сообщение про матрешку
Описать физико-химические свойства альдегидов на примере этаналя
Обчисліть, чи достатньо 300г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 19.6% для одержання 8.96л водню.Вычислите, достаточно ли 300г раствора с ...
Нужно сделать полный разбор предложения- "Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз не скажу." Заранее благодарен.
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск