2/3+2/5-1/15решите пожалуйста

2/3+2/5-1/15решите пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2/3+2/5-1/15=(приводим к общему знаменателю 15)=10/15+6/15-1/15=15/15=1 Ответ: 1
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