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234•42+234•58 найти значение выражения
234•42+234•58 найти значение выражения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
234*42=9828 234*58=13562
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