235379:7.....69354142-683313.....78762:756......7646444671*(578*777)= Я туплю решить не могу 3премера Там новерно с астматиком есть

Математика

235379:7.....69354142-683313.....78762:756......7646444671*(578*777)= Я туплю решить не могу 3премера Там новерно с астматиком есть

Автор: Гость