23*(96-58):19памагите пажалуста

Разное
23*(96-58):19памагите пажалуста
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Ответ(ы):
Гость:
23•(96-58):19 = 23•38:19 = 23•2=46.
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