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23км240м+27км440м-13км196м
23км240м+27км440м-13км196м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
23км240м=23240м. 27км440м=27440м 13км196м=13196м 1) 23240+27440=50680м. 2) 50680-13196=37484м. Ответ: 37484м=37км484м
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