2+3x-(5-2x)=8 найдите X,7x-8-(3x+2)=0 найдите X
Разное
2+3x-(5-2x)=8 найдите X,7x-8-(3x+2)=0 найдите X
Ответ(ы):
Гость:
Вроде 115 равно ну премерно как так
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