24 л вишнёвого сока разлили в банки по 2 л в каждую. Сколько всего получилось банок с яблочным и с вишнёвым соком?

Математика

24 л вишнёвого сока разлили в банки по 2 л в каждую. Сколько всего получилось банок с яблочным и с вишнёвым соком?

Автор: Гость