24 л вишнёвого сока разлили в банки по 2 л в каждую. Сколько всего получилось банок с яблочным и с вишнёвым соком?
Математика
24 л вишнёвого сока разлили в банки по 2 л в каждую. Сколько всего получилось банок с яблочным и с вишнёвым соком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выходит что 12 банок вишневого сока и 0 яблочного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Товар стоимостью 3750 тенге дорожал в два раза.В первый раз цена товара выросла на 7/50 своей стоимости,во второй раз новая цена выросла на 2/25.Ка...
Математика
Русский язык