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2,4 в дробе это сколькО?
Математика
2,4 в дробе это сколькО?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4=2целых 4/10 или сокращаем 2 целых 2/5
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