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(24-x)*6-39=15плиз срочно
(24-x)*6-39=15плиз срочно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
144-6х-39=15 -6х=15-144+39 6х=-15+144-39 6х=90 х=15
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