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2,5 · 8 + (17 - 0,1) : 26 = ?
2,5 · 8 + (17 - 0,1) : 26 = ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
20 + (16.9) : 26= 16.9 разделить На 26 = 0.65 +20 = 20.65
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