25 баллов! k^2ux^3=7^11 и ku^2=7^7.Чему равно kux? ^-степень.ответ должен быть из числа 7 в степени ,но в какой?

Алгебра
25 баллов! k^2ux^3=7^11 и ku^2=7^7.Чему равно kux? ^-степень.ответ должен быть из числа 7 в степени ,но в какой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножим одно на другое, получим k³u³x³=7¹⁸. Извлекаем кубический корень, получается kux=7⁶.
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