25 баллов! k^2ux^3=7^11 и ku^2=7^7.Чему равно kux? ^-степень.ответ должен быть из числа 7 в степени ,но в какой?

Алгебра

25 баллов! k^2ux^3=7^11 и ku^2=7^7.Чему равно kux? ^-степень.ответ должен быть из числа 7 в степени ,но в какой?

Автор: Гость