25 баллов за лучший ответ)) Сделайте морфологический разбор предложения (под цифро?? 4) "Декабрьский день в моей оконной раме." Помогите пожалуйста.

Русский язык
25 баллов за лучший ответ)) Сделайте морфологический разбор предложения (под цифро?? 4) "Декабрьский день в моей оконной раме." Помогите пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно! Помогите пожалуйста выполнить задание. Вырази длину в сантиметрах. 9 дм =?; 4 дм=?; 8 дм 4 см=?; 12 дм 5 см=?; 20 дм 6см=?; 1 дм 1 см=?
Ответить
Математика
Сколько квадратный мм в 1 квадратном дм?
Ответить
История
Таблица 6 класс $23 Пожалуйста
Ответить
Биология
В своё время среди школьников была популярна поговорка: "Как ни пиши: "веласипед" и??и "велосипед" от этого он мотоциклом не станет". Допустим, что...
Ответить
Русский язык
Подобрать однокомпонентные слова к слову Цветы?
Ответить