25 баллов за лучший ответ)) Сделайте морфологический разбор предложения (под цифро?? 4) "Декабрьский день в моей оконной раме." Помогите пожалуйста.

Русский язык

25 баллов за лучший ответ)) Сделайте морфологический разбор предложения (под цифро?? 4) "Декабрьский день в моей оконной раме." Помогите пожалуйста.

Автор: Гость