25 балов!!Срочно!Помогите пожалуйста перевести 1. Как зовут этого человека? 2. Кто он? ( по профессии) 3. Чем он занимается? ( что делает) 4. Куда он организует прогулки? 5.Для кого? 6. Есть у него собака? 7. Как её зов...

Французский язык

25 балов!!Срочно!Помогите пожалуйста перевести 1. Как зовут этого человека? 2. Кто он? ( по профессии) 3. Чем он занимается? ( что делает) 4. Куда он организует прогулки? 5.Для кого? 6. Есть у него собака? 7. Как её зовут? 8. Какой- Титун? 9. Какого цвета собака титуна? 10. Какой у него характер? ( у собаки) 11. Что делает Титун в лесу? 12. Вы много путешествуйте? 13. Кого он ловит на берегу моря?

Автор: Гость