25 балов!!Срочно!Помогите пожалуйста перевести 1. Как зовут этого человека? 2. Кто он? ( по профессии) 3. Чем он занимается? ( что делает) 4. Куда он организует прогулки? 5.Для кого? 6. Есть у него собака? 7. Как её зов...
Французский язык
25 балов!!Срочно!Помогите пожалуйста перевести 1. Как зовут этого человека? 2. Кто он? ( по профессии) 3. Чем он занимается? ( что делает) 4. Куда он организует прогулки? 5.Для кого? 6. Есть у него собака? 7. Как её зовут? 8. Какой- Титун? 9. Какого цвета собака титуна? 10. Какой у него характер? ( у собаки) 11. Что делает Титун в лесу? 12. Вы много путешествуйте? 13. Кого он ловит на берегу моря?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Cet homme, comment appelle-t-il? 2. Quel est sa profession? 3. Que fait-il? 4. Où organise-t-il des promenades? 5. Pour qui? 6. A-t-il un chien? 7. Comment appelle-t-il? 8.Titoun est comment? ( не уверена насчёт этого) 9. De quelle couleur est-il? 10. Quel est son charactére? 11. Titoun, que fait-il dans la fôret? 12. Est-ce que vous voyagez beaucoup? 13. Qui attrape-t-il au bord de la mer?
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