25 метров проволоки весят 700 грамм.взяли два сотке проволоки .в одном мотке 30 метров проволоки,а в другом на 15 метров больше.сколько весит каждый моток?

Математика

25 метров проволоки весят 700 грамм.взяли два сотке проволоки .в одном мотке 30 метров проволоки,а в другом на 15 метров больше.сколько весит каждый моток?

Автор: Гость