25 метров проволоки весят 700 грамм.взяли два сотке проволоки .в одном мотке 30 метров проволоки,а в другом на 15 метров больше.сколько весит каждый моток?
Математика
25 метров проволоки весят 700 грамм.взяли два сотке проволоки .в одном мотке 30 метров проволоки,а в другом на 15 метров больше.сколько весит каждый моток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+15=45 МЕТРОВ 2 Й МОТОК 45+30=75 МЕТРОВ 75/25=3 3*700=2100 ГРАММ 2 КГ 100 ГМ
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