250сантиметров в метрах и дициметрах сколько

250сантиметров в метрах и дициметрах сколько

Ответ(ы):

Ответил Гость:
одном дециметре 10 сантиметров. одном метре 100 сантиметров. Значит : 250 сантиметров - это 2 метра , 5 дециметров.
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