25a квадрат - с квадрат=

25a квадрат - с квадрат=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это формула разности квадраты например : 25-а^2= (5-а)•(5+а) а в вашем случае (5-с)•(5+с)
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