(radic;radic;25)найти значение выражения

(radic;radic;25)найти значение выражения

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(((25)^(1/3))^(1/2))^3=((25)^(1/6))^3=(25)^(3/6)= (25)^(1/2)=5
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