25(степени)х-8*5(степени )+12=0

25(степени)х-8*5(степени )+12=0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5^x=a a-8a+12=0 a1+a2=8 U a1*a2=12 a1=25^x=2x=log(5)2 a2=65^x=6x=log(5)6
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