26. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 300. Определите угол между падающим и отраженным лучами

Угол падения - это угол между падающим на поверхность лучом и перпендикуляру к поверхности ( точно не помню как называется этот перпендикуляр), углол отражения, опять же - угол между отраженным лучом и перпендикуляру к поверхности. А зная то, что угол падения равен углу отражения получим, что угол между падающим и отраженным лучами равен 30*+30*=60* Ответ: 60 градусов.