27 марта отмечают Международный день театра. Чем для людей важна деятельность театров. Расскажи о заинтересовавшем тебя театральном спектакле (напишите 7-8 предложений)
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27 марта отмечают Международный день театра. Чем для людей важна деятельность театров. Расскажи о заинтересовавшем тебя театральном спектакле (напишите 7-8 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все мы знаем , что 27 марта Международнвй день театра. Многие люди с интересом посещают его. Это большое счастье увидить балет или оперу. Без театра мы перестаним развиваться , наша жизнь станет скушнее . Мне всегда нравился балет "Лебединое озеро". Музыка в нём часто меняеться , и даже без слов мне легко понять , что там происходит.
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