270*(68:24-1/3)-3 1/3+3/5

270*(68:24-1/3)-3 1/3+3/5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
270*(68-8)/24 - 10/3 + 3/5 = 675 + (-50 + 9)/15 = 675 - 41/15 = где то неверно хотя хз, решай сама, как то так вроде
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