27:3•5+(35:5)= 93-4•7= (25+29):9= 72:9•7=

27:3•5+(35:5)= 93-4•7= (25+29):9= 72:9•7=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
27:3*5+(35:5)= 9*5+7=45+7=52. 93-4*7=93-28=65. (25+29):9=54:9=6. 72:9*7=8*7=56.
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