27.5x-2x-3.4=17 заранее спасибо

27.5x-2x-3.4=17 заранее спасибо

Ответ(ы):

Ответил Гость:
27.5x-2x-3.4=17 25,5х = 17 + 3,4 25,5х = 20,4 х = 20,4 / 25,5 х = 0,8
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