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2/7х = 6 * 2/7 помогитеее!!!!!!
2/7х = 6 * 2/7 помогитеее!!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Разделите уравнение на две седьмых. И вы найдёте х.
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