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radic;27x-radic;3x+2radic;12x x под корнем
radic;27x-radic;3x+2radic;12x x под корнем
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3√3x-√3x+2*2√3x=2√3x+4√3x=6√3x
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