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28 36 48 64 92 100 108 110 1)кратны 4 2)не кратны6
28 36 48 64 92 100 108 110 1)кратны 4 2)не кратны6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кратные 4: 28, 36, 48, 64, 92, 100, 108 Не кратные 6: 28, 64, 92, 100, 110
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