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2,8:(5*0,003+15*0,029)
2,8:(5*0,003+15*0,029)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 5*0,003= 0,015 2) 15*0,029= 0,435 3) 0,435+0,015=0,45 4) 2,8:0,45=6,2
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