2,8:(5*0,003+15*0,029)

2,8:(5*0,003+15*0,029)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 5*0,003= 0,015 2) 15*0,029= 0,435 3) 0,435+0,015=0,45 4) 2,8:0,45=6,2
Похожие вопросы