28см2+47см2= сколько это будет
Математика
28см2+47см2= сколько это будет
Ответ(ы):
Гость:
Будет 75 см2. Единицы измерения одинаковые(см2) , значит просто сложить 28 и 47)))
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