2arcsin12-arccos(-radic;32)+2arctg1radic;3 желательно с решением.

2arcsin12-arccos(-radic;32)+2arctg1radic;3 желательно с решением.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2(pi/6)-pi/6+2(pi/6)=pi/2
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