2cм 3 см 2см 3см Запиши длину отрезка в виде выражения. 3см 2см Запиши периметр прямоугольника в виде разных выражений. Сравни длину отрезка и периметр прямо угольника.

Разное

2cм 3 см 2см 3см Запиши длину отрезка в виде выражения. 3см 2см Запиши периметр прямоугольника в виде разных выражений. Сравни длину отрезка и периметр прямо угольника.

Автор: Гость