2cм 3 см 2см 3см Запиши длину отрезка в виде выражения. 3см 2см Запиши периметр ??рямоугольника в виде разных выражений. Сравни длину отрезка и периметр прямоугольника.

Математика
2cм 3 см 2см 3см Запиши длину отрезка в виде выражения. 3см 2см Запиши периметр ??рямоугольника в виде разных выражений. Сравни длину отрезка и периметр прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3см 6 см отрезок если 3 см плюс 3 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Эпитет хэм чагыштыру кебек тел сурэтлэу чараларына таянып яна елга бизэлгэн чырш??ны тасвирла
Ответить
Математика
-35-(-11) -22-(15) 25-(-39) -33-(-42) 42+(-16) -37-(-62) -17+(-52) -39-35
Ответить
Математика
Алёна а 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше брата Васи. Сколько лет Алёне, если Вася на 42 года моложе мамы?
Ответить
Обществознание
К социальным потребностям человека относятся потребности в 1) дружбе 2) пище 3) ??тдыхе 4) воспроизводстве
Ответить
Другие предметы
Что такое природные ресурсы?
Ответить