2cм 3 см 2см 3см Запиши длину отрезка в виде выражения. 3см 2см Запиши периметр ??рямоугольника в виде разных выражений. Сравни длину отрезка и периметр прямоугольника.

Математика

2cм 3 см 2см 3см Запиши длину отрезка в виде выражения. 3см 2см Запиши периметр ??рямоугольника в виде разных выражений. Сравни длину отрезка и периметр прямоугольника.

Автор: Гость