2cм 3 см 2см 3см Запиши длину отрезка в виде выражения. 3см 2см Запиши периметр ??рямоугольника в виде разных выражений. Сравни длину отрезка и периметр прямоугольника.
Математика
2cм 3 см 2см 3см Запиши длину отрезка в виде выражения. 3см 2см Запиши периметр ??рямоугольника в виде разных выражений. Сравни длину отрезка и периметр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3см 6 см отрезок если 3 см плюс 3 см
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