2жды 2 равно три вырианта ответа пять четыре шесть с объяснением

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2жды 2 равно три вырианта ответа пять четыре шесть с объяснением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
да ну не может быть почему учетель доказал что пять
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