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2(х-3) чему равно? лимитлимитлимит
2(х-3) чему равно? лимитлимитлимит
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Раскрыть надо. 2x - 6
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