2х-(5х-6)=7+(х-1) помогите решить

2х-(5х-6)=7+(х-1) помогите решить

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2x-5x+6=7+(x-1) -3x+6=7+(x-1) -3x-x=1-1 -4x=0 x=0
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