2(х+1,2)= 2,7 - х помогитееее пожалуйстаааа

2(х+1,2)= 2,7 - х помогитееее пожалуйстаааа

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2x+2,4=2,7-x 2x+x=2,7-2,4 3x=0,3 X=0,3:3 X=0,1 ________ Ответ : 0,1 С иксом в левую без икса в правую сторону
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