2х+2х+4,6=17 решите уравнение пожалуйста срочно нужно.

2х+2х+4,6=17 решите уравнение пожалуйста срочно нужно.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2х+2х=17-4,6 4х=12.4 х=3,1
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