2х5+8 7х3-8 4х3-9 2х4+6

2х5+8 7х3-8 4х3-9 2х4+6

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2x5+8=10+8=18 7x3-8=21-8=13 4x3-9=12-9=3 2x4+6=8+6=14
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