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2х(х+8)-(2х-7)(2х+7)gt; 73
2х(х+8)-(2х-7)(2х+7)gt; 73
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2х(х+8)-(2х-7)(2х+7)> 73 2х^2+16x-4х^2+49>73 -2х^+16x-73+49>0 2х^2+16x-24<0 х^2+8x-24<0 D=16+12=28 x1,2=-4+_корень28/2 Ответ от-4-корень28/2 до-4+корень28/2 проверь
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