2х2 Если ответите на этот вопрос также ответьте на след вопрос, напишите сочинени?? "Смысл поединка Мцыри с барсом

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Героизм Мцыри проявляется во всех его поступках. Высшая форма героизма – героизм интеллектуальный, душевный. Он толкает его на бунт против всего, что грозит его свободе. Героизм проявляется и более сложной форме, прежде всего в смертельной схватке Мцыри с разъяренным Барсом. Бой с барсом – центральный эпизод поэмы, это кульминация трех вольных дней героя, предельно насыщенная символикой. Барс концентрирует мощь и злую волю природы, отвернувшейся от Мцыри. Сила героя гиперболизирована, он в состоянии схватиться с диким зверем на равных. Схватка с барсом – символический бой: это поединок силы физической с силой духа. Конечно, Мцыри немощен и слаб физически, но им движет могучий дух и воля к победе, поэтому и зверь, и человек – противники, достойные друг друга. Они в состоянии драться на равных, но никто из них не в силах победить. В эпизоде с барсом достигает апофеоза мотив «дружбы-вражды» Мцыри с природой. ___ Много нового о себе смог узнать Мцыри во время дикой схватки с барсом. Он был силен и страшен во время боя, будто сам превратился в зверя. Героическая натура юноши раскрывается здесь наиболее полно и широко, помогая ему одержать победу над лесными зверями. Мцыри погружен в ощущение боя, как в глубокий сон. В пылу схватки он даже не замечает смертельных ран, нанесенных ему когтями барса.