2sinx=-1 объяснение решения!
Алгебра
2sinx=-1 объяснение решения!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sin(x)=-1 sin(x)=-1/2 x=(-1)^n*arcsin(-1/2)+pi*n x=(-1)^n*7pi/6 +pi*n
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