2целые три десятые *1,1= 4целые одна пятая *2,5= 6целые одна четвёртая*3,3= 4целые одна вторая*5,4= помогите пожалуйста дам 20баллов
Математика
2целые три десятые *1,1= 4целые одна пятая *2,5= 6целые одна четвёртая*3,3= 4целые одна вторая*5,4= помогите пожалуйста дам 20баллов
Ответ(ы):
Гость:
1) 2,53 2)0,9 3)20,625 4)24,3
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