2)Верховная власть в Новгороде принадлежала:а) князю; б) вече; в) Боярской думе; г) архиепископу. 3. «Злым городом» назвал Козельск: а) хан Кончак; б) хан Куря; в) хан Батый; г) Чингисхан. 4. Сражение, известное как «Ледовое побоище», связано с именем: а) Александра Невского; б) Андрея Боголюбского; в) Владимира Мономаха; г) Всеволода Большое Гнездо. 5. Установите соответствие между датами и событиями. а) 1147 г. 1) Ледовое побоище. б) 1237-1242 гг. 2) Первое упоминание о Москве. в) 1242 г. 3) Монгольское нашествие на Русь. 6. Установите соответствие между понятиями и их значениями. а) Посадник 1) Помощник посадника. б) Выход 2) Выборная должность в Новгороде, глава суда. в) Тысяцкий 3) Регулярная дань, которую собирали на Руси для хана Золотой Орды. 7. Прочтите отрывок из летописи и напишите год, когда произошло описанное событие. «Король области Римской … сказал: «Иду и покорю всю землю Александрову». И собрал великую силу, начальников и епископов своих, и шведов и норвежцев, и сумь и емь и наполнил множество кораблей своими полками и двинулся с великой силой, обуреваем воинственным духом, и пришёл в реку Неву и стал на устье Ижоры, желая в безумии своём захватить Ладогу, и даже Новгород и всю землю Новгородскую…». 8. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. а) Ярослав Мудрый 1) Написал Устав б) Андрей Боголюбский 2) Построил Киево-Печерский монастырь. в) Владимир Мономах 3) Привёз икону Божьей матери во Владимир. г) Александр Невский 4) Победил немецких рыцарей. 9. Охарактеризуйте политику Александра Невского (внутренняя, внешняя).