2. Выполните действия: А) 1 1/35 *( 7- 5 4/9) Б) (4,5 : 1,8 – 1,05) * 2,4.
Математика
2. Выполните действия: А) 1 1/35 *( 7- 5 4/9) Б) (4,5 : 1,8 – 1,05) * 2,4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/35 *( 7- 5 4/9)=1 1/35*1 5/9=36/35*14/9=8/5=1 3/5 =========================== (4,5 : 1,8 – 1,05) * 2,4=(2,5-1,05)*2,4=1,45*2,4=3,85
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