2x - 5y + 2z = -9 x - y + 2y + z = -2 3x + 2y + z = -2

Пронумеруем для удобства уравнения: (1), (2) и (3) (1) x=-5+3/2y-2z (2) -20+6y-8z-2y-3z=27 4y-11z=47 y=47/4+11/4z Подставляем полученные выражение x через y и z в третье уравнение (3) 25-15/2y+10z+4y+2z=-28 -7/2y+12z=-53 Подставляем полученные выражение y через z в третье уравнение -329/8-77/8z+96/8z=-53 19/8z=-424/8+329/8 19z=-95 z=-5 Подставляем в предыдущие и находим сначала y, а потом x (2) y=47/4+(-5)*11/4=-8/4=-2 (1) x=-5+(-2)*3/2-2*(-5)=-5-3+10=2 x=2, y=-2, z=-5