2x^4-21x^3+74x^2-105x+50 = 0 Уравнение высшей степени, пропустил тему пока болел, помогите с решением и объяснением
Алгебра
2x^4-21x^3+74x^2-105x+50 = 0 Уравнение высшей степени, пропустил тему пока болел, помогите с решением и объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри в приложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В магазине спортивных товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей. Сколькими способами можно купить в этом ма...
Химия
В молекулярном уравнении реакции взаимодействия натрия с серой общая сумма коэффициентов равна 1) 3 2) -4 3)-5 4)-6
Математика
Задача С.А. Рачинского. Я провёл год в деревне, в Москве и в дорого- и притом в Москв?? в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз бо...