2x^4-21x^3+74x^2-105x+50 = 0 Уравнение высшей степени, пропустил тему пока болел, помогите с решением и объяснением

Алгебра

2x^4-21x^3+74x^2-105x+50 = 0 Уравнение высшей степени, пропустил тему пока болел, помогите с решением и объяснением

Автор: Гость