(2x-8)(4x+3)=0 помогите решить

(2x-8)(4x+3)=0 помогите решить

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8х^2 + 6х -32х - 24 = 0 8х^2 - 24х - 24 =0 | / 8 х^2 - 3х - 3 = 0 D= 21 x1= 3+√21/2 x2= 3-√21/2 Знак / это дробная черта
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