(2+x/7)*6=54 помогите
Разное
(2+x/7)*6=54 помогите
Ответ(ы):
Гость:
(2+x) * 5=54 7 12+6x=544 7 7*12+7*6x= 7*54 7 84+6x=378 6x=375-84 6x=284 x=49
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