(2+x/7)*6=54 помогите

Разное
(2+x/7)*6=54 помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(2+x) * 5=54 7 12+6x=544 7 7*12+7*6x= 7*54 7 84+6x=378 6x=375-84 6x=284 x=49
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Переведите на английский язык этот текст уровня первого класса, пожалуйста. не в переводчике Лучшим подарком, который я когда-либо получал, был ще...
Ответить
Разное
Прочитайте текст .Составьте и запишите к данному тексту 5 вопросов. Неподалёку от австрийского города Клагенфурт расположился прекрасный парк . Пар...
Ответить
Разное
Укажите число, кратное 2 и 5 А) 1690 B) 1925 C) 1472 D) 4295 E) 2368
Ответить
Разное
Какие есть Горького помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15
Ответить
Разное
Характеристики героев из поэмы Руслан и Людмила
Ответить
Разное
23*(96-58):19памагите пажалуста
Ответить
Разное
Здравствуйте,напишите пожалуйста внешние качества,поведение,характер Царевны, Королевича Елисея,богатырей,Царицы,Чернухи.Из сказки сказка о мёртвой...
Ответить
Разное
Помогите уравнение 136-x=364
Ответить
Разное
Как розвязать етот приклад 67/56+78-56-17+56-93
Ответить
Разное
Решите уравнения двумя способами: а) (15-x)+24=71 б) (80+а)-33=100 в) 160-(60+m)=11
Ответить