(3 1/3+5 1/6)*2/5-2 3/4:(1 1/2-2/5)=? Помогите с примером. Не могу найти свою ошибку. Вот ответ: 9/10 если нужно. Зарание спасибо.
Математика
(3 1/3+5 1/6)*2/5-2 3/4:(1 1/2-2/5)=? Помогите с примером. Не могу найти свою ошибку. Вот ответ: 9/10 если нужно. Зарание спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
(3 1/3 + 5 1/6) * 2/5 - 2 3/4 : (1 1/2 - 2/5) = 9/10 1) 3 1/3 + 5 1/6 = 3 2/6 + 5 1/6 = 8 3/6 = 8 1/2 2) 8 1/2 * 2/5 = 17/2 * 2/5 = 17/5 = 3 2/5 3) 1 1/2 - 2/5 = 1 5/10 - 4/10 = 1 1/10 4) 2 3/4 : 1 1/10 = 11/4 : 11/10 = 11/4 * 10/11 = 10/4 = 2 2/4 = 2 1/2 5) 3 2/5 - 2 1/2 = 3 4/10 - 2 5/10 = 2 14/10 - 2 5/10 = 9/10
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