(3 1/3+5 1/6)*2/5-2 3/4:(1 1/2-2/5)=? Помогите с примером. Не могу найти свою ошибку. Вот ответ: 9/10 если нужно. Зарание спасибо.

Математика

(3 1/3+5 1/6)*2/5-2 3/4:(1 1/2-2/5)=? Помогите с примером. Не могу найти свою ошибку. Вот ответ: 9/10 если нужно. Зарание спасибо.

Автор: Гость