3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 =30??
Математика
3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 =30??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, там вообще не 30 будет
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