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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3= 87раставить знаки
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3= 87раставить знаки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3*3*3*3+3+3+3+3-3-3=87
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